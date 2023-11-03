Никифоров Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1905
Дата смерти21.11.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1929
Дочь: Кавенкова Аэлита Геннадьевна
Мать ребёнка: Надежда Павловна
Рождение ребёнка
23.06.1937
Сын: Никифоров Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Надежда Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Директор Центрального института повышения квалификации руководящих кадров Министерства культуры РСФСР
Смерть
21.11.1953
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
2 Luzhnetskiy Proyezd