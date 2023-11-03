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Никифоров Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1905

Дата смерти

21.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1929

Дочь: Кавенкова Аэлита Геннадьевна

Мать ребёнка: Надежда Павловна

Рождение ребёнка
23.06.1937

Сын: Никифоров Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Надежда Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор Центрального института повышения квалификации руководящих кадров Министерства культуры РСФСР
Смерть
21.11.1953
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
2 Luzhnetskiy Proyezd
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