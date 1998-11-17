Кавенкова (Никифорова) Аэлита Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавенкова (Никифорова) Аэлита Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1929

Дата смерти

17.11.1998

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1929

Отец: Никифоров Геннадий Васильевич

Мать: Надежда Павловна

Рождение ребёнка
01.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кавенков Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Преподавательница научного коммунизма в МИСИС, кандидат исторических наук
Смерть
17.11.1998
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
2 Luzhnetskiy Proyezd
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