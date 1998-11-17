Кавенкова (Никифорова) Аэлита Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1929
Дата смерти17.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1929
Отец: Никифоров Геннадий Васильевич
Мать: Надежда Павловна
Рождение ребёнка
01.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кавенков Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Преподавательница научного коммунизма в МИСИС, кандидат исторических наук
Смерть
17.11.1998
Похороны
Неизвестно
2 Luzhnetskiy Proyezd