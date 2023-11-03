(Бобровская) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1907
Дата смерти04.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907
Отец: Бобровский Павел Дмитриевич
Мать: Бобровская NN NN
Рождение ребёнка
21.08.1929
Дочь: Кавенкова Аэлита Геннадьевна
Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1937
Сын: Никифоров Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь Фрунзенского РК КПСС Москвы
Смерть
04.12.1982
Похороны
Неизвестно
2 Лужнецкий проезд