(Бобровская) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бобровская) Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1907

Дата смерти

04.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907

Отец: Бобровский Павел Дмитриевич

Мать: Бобровская NN NN

Рождение ребёнка
21.08.1929

Дочь: Кавенкова Аэлита Геннадьевна

Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.1937

Сын: Никифоров Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
секретарь Фрунзенского РК КПСС Москвы
Смерть
04.12.1982
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
2 Лужнецкий проезд
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