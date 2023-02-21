Шляховецкая (Спектор) Сарра Семеновна
Место рожденияс. Ставыще
Дата рождения21.12.1907
Дата смерти13.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1907
Отец: Спектор Шломо Олтер
Мать: Спектор Фрума
с. Ставыще
Рождение ребёнка
29.10.1926
Сын: Дибнер Изя (Ицхак)
Отец ребёнка: Дибнер Шмиль-Лейзер
г. Володарка
Рождение ребёнка
08.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович
Рождение ребёнка
15.06.1937
Сын: Шляховецкий Феликс Ушерович
Отец ребёнка: Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович
г. Киев
Бракосочетание
Неизвестно
Андижан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дибнер Шмиль-Лейзер
Смерть
13.03.1994
г. Хайфа