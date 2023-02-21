Шляховецкая (Спектор) Сарра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляховецкая (Спектор) Сарра Семеновна

Шляховецкая (Спектор) Сарра Семеновна

avatar

Место рождения

с. Ставыще

Дата рождения

21.12.1907

Дата смерти

13.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1907

Отец: Спектор Шломо Олтер

Мать: Спектор Фрума

с. Ставыще
Рождение ребёнка
29.10.1926

Сын: Дибнер Изя (Ицхак)

Отец ребёнка: Дибнер Шмиль-Лейзер

г. Володарка
Рождение ребёнка
08.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович

Рождение ребёнка
15.06.1937

Сын: Шляховецкий Феликс Ушерович

Отец ребёнка: Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович

г. Киев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович

Андижан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дибнер Шмиль-Лейзер

Смерть
13.03.1994
г. Хайфа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close