Шляховецкий Феликс Ушерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкий Феликс Ушерович

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Место рождения

г. Киев

Дата рождения

15.06.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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1988 г.р.
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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1937

Отец: Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович

Мать: Шляховецкая Сарра Семеновна

г. Киев
Рождение ребёнка
28.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
1988

Сын: Богданов Алекссей Феликсович

Мать ребёнка: Богданова Нина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г. Москва
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