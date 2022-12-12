Шляховецкий Феликс Ушерович
Место рожденияг. Киев
Дата рождения15.06.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1937
г. Киев
Рождение ребёнка
28.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
1988
Сын: Богданов Алекссей Феликсович
Мать ребёнка: Богданова Нина Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г. Москва