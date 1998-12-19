Спектор (Дибнер) Фрума
Место рожденияс. Володарка
Дата рождения21.12.1883
Дата смерти02.07.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Володарка
Рождение ребёнка
21.12.1907
Дочь: Шляховецкая Сарра Семеновна
Отец ребёнка: Спектор Шломо Олтер
с. Ставыще
Рождение ребёнка
23.02.1910
Дочь: Вайнштейн Ривка
Отец ребёнка: Спектор Шломо Олтер
г. Ставище
Смерть
02.07.1962
г. Хайфа