Спектор (Дибнер) Фрума — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спектор (Дибнер) Фрума

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Место рождения

с. Володарка

Дата рождения

21.12.1883

Дата смерти

02.07.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Володарка
Рождение ребёнка
21.12.1907

Дочь: Шляховецкая Сарра Семеновна

Отец ребёнка: Спектор Шломо Олтер

с. Ставыще
Рождение ребёнка
23.02.1910

Дочь: Вайнштейн Ривка

Отец ребёнка: Спектор Шломо Олтер

г. Ставище
Смерть
02.07.1962
г. Хайфа
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