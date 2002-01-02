Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович
Место рожденияЕлисаветград
Дата рождения22.05.1897
Дата смерти15.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1897
Отец: Шляховецкий Пинхус Лейбович
Мать: Шляховецкая Мирьям
Елисаветград
Рождение ребёнка
20.10.1926
Сын: Шляховецкий Ицхак Оскарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шляховецкая Сарра Семеновна
Рождение ребёнка
15.06.1937
Сын: Шляховецкий Феликс Ушерович
Мать ребёнка: Шляховецкая Сарра Семеновна
г. Киев
Смерть
15.03.1990
Андижан
Бракосочетание
13.03.1994
Андижан