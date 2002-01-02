Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович

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Место рождения

Елисаветград

Дата рождения

22.05.1897

Дата смерти

15.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1897

Отец: Шляховецкий Пинхус Лейбович

Мать: Шляховецкая Мирьям

Елисаветград
Рождение ребёнка
20.10.1926

Сын: Шляховецкий Ицхак Оскарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шляховецкая Сарра Семеновна

Рождение ребёнка
15.06.1937

Сын: Шляховецкий Феликс Ушерович

Мать ребёнка: Шляховецкая Сарра Семеновна

г. Киев
Смерть
15.03.1990
Андижан
Бракосочетание
13.03.1994

Жена: Шляховецкая Сарра Семеновна

Андижан
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