Спектор Шломо Олтер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спектор Шломо Олтер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1878

Дата смерти

19.08.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1907

Дочь: Шляховецкая Сарра Семеновна

Мать ребёнка: Спектор Фрума

с. Ставыще
Рождение ребёнка
23.02.1910

Дочь: Вайнштейн Ривка

Мать ребёнка: Спектор Фрума

г. Ставище
Смерть
19.08.1937
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