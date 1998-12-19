Спектор Шломо Олтер
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1878
Дата смерти19.08.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1907
Дочь: Шляховецкая Сарра Семеновна
Мать ребёнка: Спектор Фрума
с. Ставыще
Рождение ребёнка
23.02.1910
Дочь: Вайнштейн Ривка
Мать ребёнка: Спектор Фрума
г. Ставище
Смерть
19.08.1937