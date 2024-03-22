Павлова (Ермилова) Евдокия Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Ермилова) Евдокия Каллистратовна

Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.02.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1915 ст.

Отец: Ермилов Каллистрат (Антипович)

Мать: Ермилова Феодосия Васильевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Петр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Петр Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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