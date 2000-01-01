Павлов Петр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Петр Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Каллистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Каллистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Каллистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Каллистратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Евдокия Каллистратовна

Смерть
Неизвестно
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