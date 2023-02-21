Ермилова Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти15.01.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1909 ст.
Сын: Ермилов Василий Каллистратович
Отец ребёнка: Ермилов Каллистрат (Антипович)
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.
Сын: Ермилов Иван Каллистратович
Отец ребёнка: Ермилов Каллистрат (Антипович)
Рождение ребёнка
20.02.1915 ст.
Дочь: Павлова Евдокия Каллистратовна
Отец ребёнка: Ермилов Каллистрат (Антипович)
Рождение ребёнка
07.07.1917 ст.
Дочь: Елена Каллистратовна
Отец ребёнка: Ермилов Каллистрат (Антипович)
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Казакова Ольга Каллистратовна
Отец ребёнка: Ермилов Каллистрат (Антипович)
Рождение ребёнка
17.06.1920
Сын: Ермилов Тимофей Каллистратович
Отец ребёнка: Ермилов Каллистрат (Антипович)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1961