Ермилова Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмилова Феодосия Васильевна

Ермилова Феодосия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

15.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1909 ст.

Сын: Ермилов Василий Каллистратович

Отец ребёнка: Ермилов Каллистрат (Антипович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.

Сын: Ермилов Иван Каллистратович

Отец ребёнка: Ермилов Каллистрат (Антипович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.02.1915 ст.

Дочь: Павлова Евдокия Каллистратовна

Отец ребёнка: Ермилов Каллистрат (Антипович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.07.1917 ст.

Дочь: Елена Каллистратовна

Отец ребёнка: Ермилов Каллистрат (Антипович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Казакова Ольга Каллистратовна

Отец ребёнка: Ермилов Каллистрат (Антипович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.06.1920

Сын: Ермилов Тимофей Каллистратович

Отец ребёнка: Ермилов Каллистрат (Антипович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Каллистрат (Антипович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
15.01.1961
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close