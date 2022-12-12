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Ермилов Василий Каллистратович

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.03.1909 ст.

Дата смерти

25.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909 ст.

Отец: Ермилов Каллистрат (Антипович)

Мать: Ермилова Феодосия Васильевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Крещение
01.03.1909 ст.
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.09.1938

Дочь: Мякотникова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Ермилова Анастасия Александровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.09.1941

Сын: Ермилов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ермилова Анастасия Александровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.05.1946

Дочь: Андреева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ермилова Анастасия Александровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.03.1949

Сын: Ермилов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ермилова Анастасия Александровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермилов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ермилова Анастасия Александровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Анастасия Александровна

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
25.05.1976
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