Ермилов Василий Каллистратович
Место рождения
Дата рождения01.03.1909 ст.
Дата смерти25.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909 ст.
Крещение
01.03.1909 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1938
Дочь: Мякотникова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Ермилова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
02.09.1941
Сын: Ермилов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ермилова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
26.05.1946
Дочь: Андреева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ермилова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
12.03.1949
Сын: Ермилов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ермилова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермилов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ермилова Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.1976