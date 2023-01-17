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Ермилов Каллистрат (Антипович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

19.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Ермилов Пуд Михайлович

Мать: Ермилова Феодосия Сергеевна

Рождение ребёнка
01.03.1909 ст.

Сын: Ермилов Василий Каллистратович

Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Васильевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.

Сын: Ермилов Иван Каллистратович

Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Васильевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.02.1915 ст.

Дочь: Павлова Евдокия Каллистратовна

Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Васильевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.07.1917 ст.

Дочь: Елена Каллистратовна

Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Васильевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Казакова Ольга Каллистратовна

Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Васильевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.06.1920

Сын: Ермилов Тимофей Каллистратович

Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Васильевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Феодосия Васильевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
19.08.1949
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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