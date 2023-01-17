Ермилов Каллистрат (Антипович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти19.08.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Рождение ребёнка
01.03.1909 ст.
Сын: Ермилов Василий Каллистратович
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.
Сын: Ермилов Иван Каллистратович
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1915 ст.
Дочь: Павлова Евдокия Каллистратовна
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
07.07.1917 ст.
Дочь: Елена Каллистратовна
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Казакова Ольга Каллистратовна
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
17.06.1920
Сын: Ермилов Тимофей Каллистратович
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1949