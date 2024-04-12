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Рябчиков Никита Егорович

Место рождения

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

12.08.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1872 ст.

Отец: Рябчиков Егор Никитич

Мать: Рябчикова Елизавета Семёновна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.02.1903 ст.

Жена: Рябчикова Татьяна Яковлевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.

Сын: Рябчиков Серафим Никитьевич

Мать ребёнка: Рябчикова Татьяна Яковлевна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1907 ст.

Сын: Рябчиков Иван Никитьевич

Мать ребёнка: Рябчикова Татьяна Яковлевна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1913 ст.

Сын: Рябчиков Виктор Никитьевич

Мать ребёнка: Рябчикова Татьяна Яковлевна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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