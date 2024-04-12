Рябчиков Никита Егорович
Место рождения
Дата рождения12.08.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1872 ст.
Бракосочетание
07.02.1903 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Сын: Рябчиков Серафим Никитьевич
Мать ребёнка: Рябчикова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
28.12.1907 ст.
Мать ребёнка: Рябчикова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
11.11.1913 ст.
Сын: Рябчиков Виктор Никитьевич
Мать ребёнка: Рябчикова Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно