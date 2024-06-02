Рябчикова (Алексеенко) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчикова (Алексеенко) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

14.09.1883 ст.

Дата смерти

31.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1883 ст.

Отец: Алексеенко Яков Дмитриевич

Мать: Алексеенко Мария Матвеевна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Крещение
18.09.1883 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
07.02.1903 ст.

Муж: Рябчиков Никита Егорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.

Сын: Рябчиков Серафим Никитьевич

Отец ребёнка: Рябчиков Никита Егорович

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1907 ст.

Сын: Рябчиков Иван Никитьевич

Отец ребёнка: Рябчиков Никита Егорович

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1913 ст.

Сын: Рябчиков Виктор Никитьевич

Отец ребёнка: Рябчиков Никита Егорович

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1920

Сын: Рябчиков Евгений Никитьевич

Отец ребёнка: Рябчиков Никита Егорович

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
31.01.1943

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