Рябчикова (Алексеенко) Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1883 ст.
Дата смерти31.01.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1883 ст.
Крещение
18.09.1883 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
07.02.1903 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Сын: Рябчиков Серафим Никитьевич
Отец ребёнка: Рябчиков Никита Егорович
Рождение ребёнка
28.12.1907 ст.
Отец ребёнка: Рябчиков Никита Егорович
Рождение ребёнка
11.11.1913 ст.
Сын: Рябчиков Виктор Никитьевич
Отец ребёнка: Рябчиков Никита Егорович
Рождение ребёнка
26.09.1920
Сын: Рябчиков Евгений Никитьевич
Отец ребёнка: Рябчиков Никита Егорович
Смерть
31.01.1943