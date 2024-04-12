Рябчиков Егор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябчиков Егор Никитич

Рябчиков Егор Никитич

Место рождения

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Рябчиков Никита Фёдорович

Мать: не указана

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1871 ст.

Жена: Рябчикова Елизавета Семёновна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1872 ст.

Сын: Рябчиков Никита Егорович

Мать ребёнка: Рябчикова Елизавета Семёновна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.

Сын: Рябчиков Никифор Егорович

Мать ребёнка: Рябчикова Елизавета Семёновна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1878 ст.

Сын: Рябчиков Семён Егорович

Мать ребёнка: Рябчикова Елизавета Семёновна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1880 ст.

Дочь: Рябчикова Лукия Егоровна

Мать ребёнка: Рябчикова Елизавета Семёновна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1884 ст.

Дочь: Рябчикова Домна Егоровна

Мать ребёнка: Рябчикова Елизавета Семёновна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1886 ст.

Сын: Рябчиков Андрей Егорович

Мать ребёнка: Рябчикова Елизавета Семёновна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close