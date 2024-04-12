Рябчиков Егор Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Рябчиков Никита Фёдорович
Бракосочетание
24.01.1871 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1872 ст.
Мать ребёнка: Рябчикова Елизавета Семёновна
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.
Сын: Рябчиков Никифор Егорович
Мать ребёнка: Рябчикова Елизавета Семёновна
Рождение ребёнка
01.09.1878 ст.
Мать ребёнка: Рябчикова Елизавета Семёновна
Рождение ребёнка
08.12.1880 ст.
Дочь: Рябчикова Лукия Егоровна
Мать ребёнка: Рябчикова Елизавета Семёновна
Рождение ребёнка
19.02.1884 ст.
Дочь: Рябчикова Домна Егоровна
Мать ребёнка: Рябчикова Елизавета Семёновна
Рождение ребёнка
29.09.1886 ст.
Мать ребёнка: Рябчикова Елизавета Семёновна
Смерть
Неизвестно