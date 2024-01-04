Рябчикова Елизавета Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябчикова Елизавета Семёновна

Рябчикова Елизавета Семёновна

Место рождения

Иванцево Канашовское, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

03.04.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванцево Канашовское, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1871 ст.

Муж: Рябчиков Егор Никитич

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1872 ст.

Сын: Рябчиков Никита Егорович

Отец ребёнка: Рябчиков Егор Никитич

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.

Сын: Рябчиков Никифор Егорович

Отец ребёнка: Рябчиков Егор Никитич

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1878 ст.

Сын: Рябчиков Семён Егорович

Отец ребёнка: Рябчиков Егор Никитич

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1880 ст.

Дочь: Рябчикова Лукия Егоровна

Отец ребёнка: Рябчиков Егор Никитич

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1884 ст.

Дочь: Рябчикова Домна Егоровна

Отец ребёнка: Рябчиков Егор Никитич

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1886 ст.

Сын: Рябчиков Андрей Егорович

Отец ребёнка: Рябчиков Егор Никитич

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
03.04.1910 ст.
Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close