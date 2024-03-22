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Воеводкин Евдоким Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Воеводкин Иван Семёнов

Мать: Воеводкина Агафия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Туровникова Елизавета (Евдокимова)

Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кекушева Ефросиния Евдокимова

Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шелегова Анастасия Евдокимова

Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Евлампия Евдокимова

Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова

Рождение ребёнка
24.06.1863

Сын: Воеводкин Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1863

Дочь: Елизавета Евдокимова

Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Воеводкин Стефан Евдокимов

Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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