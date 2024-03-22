Воеводкин Евдоким Иванов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Воеводкин Иван Семёнов
Мать: Воеводкина Агафия Лукина
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Туровникова Елизавета (Евдокимова)
Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кекушева Ефросиния Евдокимова
Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Шелегова Анастасия Евдокимова
Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Евлампия Евдокимова
Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова
Рождение ребёнка
24.06.1863
Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова
Рождение ребёнка
До 1863
Дочь: Елизавета Евдокимова
Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Воеводкин Стефан Евдокимов
Мать ребёнка: Воеводкина Мария Никифорова
Смерть
Неизвестно