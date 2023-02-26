Воеводкина Мария Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоеводкина Мария Никифорова

Воеводкина Мария Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Туровникова Елизавета (Евдокимова)

Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кекушева Ефросиния Евдокимова

Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шелегова Анастасия Евдокимова

Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Евлампия Евдокимова

Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов

Рождение ребёнка
24.06.1863

Сын: Воеводкин Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1863

Дочь: Елизавета Евдокимова

Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Воеводкин Стефан Евдокимов

Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close