Воеводкина Мария Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Туровникова Елизавета (Евдокимова)
Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кекушева Ефросиния Евдокимова
Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Шелегова Анастасия Евдокимова
Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Евлампия Евдокимова
Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
24.06.1863
Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
До 1863
Дочь: Елизавета Евдокимова
Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Воеводкин Стефан Евдокимов
Отец ребёнка: Воеводкин Евдоким Иванов
Смерть
Неизвестно