Воеводкин Стефан Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводкин Стефан Евдокимов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: Воеводкин Евдоким Иванов

Мать: Воеводкина Мария Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Воеводкина Мария Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Воеводкин Павел Стефанович

Мать ребёнка: Воеводкина Мария Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Серафима Стефанова

Мать ребёнка: Воеводкина Мария Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воеводкина Мария Александрова

Смерть
Неизвестно
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