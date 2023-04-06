Воеводкин Стефан Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Воеводкина Мария Александрова
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Воеводкин Павел Стефанович
Мать ребёнка: Воеводкина Мария Александрова
Рождение ребёнка
29.07.1900
Дочь: Серафима Стефанова
Мать ребёнка: Воеводкина Мария Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно