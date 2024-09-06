Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Константинов (Лукоянов) Сергей Иванович
Мать: не указана
Сын: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Николай Павлович
Отец ребёнка: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович
Сын: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Отец ребёнка: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович
Сын: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Михаил Павлович
Отец ребёнка: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович
Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева (Филиппова-Матвеев) Евфимия Павловна
Отец ребёнка: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович
Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева (Матвеева-Филиппова) Анисья Павловна
Отец ребёнка: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович