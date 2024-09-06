Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Константинов (Лукоянов) Сергей Иванович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1826 ст.

Муж: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1826 ст.

Сын: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Николай Павлович

Отец ребёнка: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1829 ст.

Сын: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Отец ребёнка: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1831 ст.

Сын: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Михаил Павлович

Отец ребёнка: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1834 ст.

Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева (Филиппова-Матвеев) Евфимия Павловна

Отец ребёнка: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1842 ст.

Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева (Матвеева-Филиппова) Анисья Павловна

Отец ребёнка: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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