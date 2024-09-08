Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Место рождения
Дата рождения19.07.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Отец: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Агафоник Макарович
Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна
Дочь: Филиппова-Никифорова-Карпова (Павлова) Наталья Макаровна
Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Михаил Макарович
Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна
Сын: Матвеев-Никифоров-Карпов (Павлов) Евфимий Макарович
Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна
Дочь: Филиппова-Никифорова-Карпова (Павлова) Екатерина Макаровна
Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Симеон Макарович
Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Василий Макарович
Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна
Дочь: Филиппова-Никифорова-Карпова (Павлова) Анисья Макаровна
Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Иоанн (Иван) Макарович
Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Иоанн (Иван) Макарович
Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Петр Макарович
Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна