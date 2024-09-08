Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.07.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1801 г.р.

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1829 ст.

Отец: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович

Мать: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.10.1850 ст.

Жена: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1851 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Агафоник Макарович

Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1852 ст.

Дочь: Филиппова-Никифорова-Карпова (Павлова) Наталья Макаровна

Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1853 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Михаил Макарович

Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1855 ст.

Сын: Матвеев-Никифоров-Карпов (Павлов) Евфимий Макарович

Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1856 ст.

Дочь: Филиппова-Никифорова-Карпова (Павлова) Екатерина Макаровна

Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.04.1858 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Симеон Макарович

Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1859 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Василий Макарович

Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1861 ст.

Дочь: Филиппова-Никифорова-Карпова (Павлова) Анисья Макаровна

Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.05.1863 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Иоанн (Иван) Макарович

Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1864 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Иоанн (Иван) Макарович

Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1865 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Петр Макарович

Мать ребёнка: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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