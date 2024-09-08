Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
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Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Агафоник Макарович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Дочь: Филиппова-Никифорова-Карпова (Павлова) Наталья Макаровна
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Михаил Макарович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Сын: Матвеев-Никифоров-Карпов (Павлов) Евфимий Макарович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Дочь: Филиппова-Никифорова-Карпова (Павлова) Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Симеон Макарович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Василий Макарович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Дочь: Филиппова-Никифорова-Карпова (Павлова) Анисья Макаровна
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Иоанн (Иван) Макарович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Иоанн (Иван) Макарович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Петр Макарович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович