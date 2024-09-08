Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна 03.01.1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.01.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

1807 г.р.

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1832 ст.

Отец: Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович

Мать: Антонова (Васильева) Анна Филипповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.10.1850 ст.

Муж: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1851 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Агафоник Макарович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1852 ст.

Дочь: Филиппова-Никифорова-Карпова (Павлова) Наталья Макаровна

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1853 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Михаил Макарович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1855 ст.

Сын: Матвеев-Никифоров-Карпов (Павлов) Евфимий Макарович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1856 ст.

Дочь: Филиппова-Никифорова-Карпова (Павлова) Екатерина Макаровна

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.04.1858 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Симеон Макарович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1859 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Василий Макарович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1861 ст.

Дочь: Филиппова-Никифорова-Карпова (Павлова) Анисья Макаровна

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.05.1863 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Иоанн (Иван) Макарович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1864 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Иоанн (Иван) Макарович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1865 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Петр Макарович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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