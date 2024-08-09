Антонова (Васильева) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения07.09.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1807 ст.
Отец: Антонов Филипп Васильевич
Мать: (Иудина) Марфа Иудовна
Бракосочетание
26.01.1827 ст.
Рождение ребёнка
03.01.1832 ст.
Дочь: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович
Рождение ребёнка
23.04.1835 ст.
Сын: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодоров) Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович
Рождение ребёнка
29.06.1836 ст.
Дочь: Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодорова) Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович
Рождение ребёнка
06.09.1841 ст.
Дочь: Евдокимова-Стефанова-Григорьева (Феодорова) Евфимия Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно