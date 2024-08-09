Антонова (Васильева) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Васильева) Анна Филипповна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.09.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1807 ст.

Отец: Антонов Филипп Васильевич

Мать: (Иудина) Марфа Иудовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1827 ст.

Муж: Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1832 ст.

Дочь: Григорьева-Стефанова (Феодорова) Домника Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1835 ст.

Сын: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодоров) Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1836 ст.

Дочь: Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодорова) Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1841 ст.

Дочь: Евдокимова-Стефанова-Григорьева (Феодорова) Евфимия Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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