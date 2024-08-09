Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодорова) Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1836 ст.
Бракосочетание
10.06.1853 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1855 ст.
Сын: Матвеев-Никитин-Харитонов (Пименов) Иосиф (Осип) Петрович
Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Петр Пименович
Рождение ребёнка
04.11.1857 ст.
Дочь: Матвеева-Никитина-Харитонова (Пименова) Матрона Петровна
Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Петр Пименович
Незаконно рождённая, отец отдан в военную службу.
Смерть
Неизвестно