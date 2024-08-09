Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодорова) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодорова) Марфа Алексеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.06.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1836 ст.

Отец: Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович

Мать: Антонова (Васильева) Анна Филипповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.06.1853 ст.

Муж: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Петр Пименович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1855 ст.

Сын: Матвеев-Никитин-Харитонов (Пименов) Иосиф (Осип) Петрович

Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Петр Пименович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1857 ст.

Дочь: Матвеева-Никитина-Харитонова (Пименова) Матрона Петровна

Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Петр Пименович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Незаконно рождённая, отец отдан в военную службу.
Смерть
Неизвестно

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