Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения09.03.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1807 ст.
Отец: Стефанов Федор Евдокимович
Мать: Аксинья Андреевна
Бракосочетание
26.01.1827 ст.
Жена: Антонова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
03.01.1832 ст.
Дочь: Григорьева-Стефанова Домника Алексеевна
Мать ребёнка: Антонова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
23.04.1835 ст.
Сын: Евдокимов-Григорьев-Стефанов Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Антонова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
29.06.1836 ст.
Дочь: Евдокимова-Григорьева-Стефанова Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Антонова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
06.09.1841 ст.
Дочь: Евдокимова-Стефанова-Григорьева Евфимия Алексеевна
Мать ребёнка: Антонова Анна Филипповна
Смерть
Неизвестно