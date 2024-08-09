Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович

Григорьев-Стефанов (Евдокимов) Алексей Федорович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.03.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1807 ст.

Отец: Стефанов Федор Евдокимович

Мать: Аксинья Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1827 ст.

Жена: Антонова Анна Филипповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1832 ст.

Дочь: Григорьева-Стефанова Домника Алексеевна

Мать ребёнка: Антонова Анна Филипповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1835 ст.

Сын: Евдокимов-Григорьев-Стефанов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Антонова Анна Филипповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1836 ст.

Дочь: Евдокимова-Григорьева-Стефанова Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Антонова Анна Филипповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1841 ст.

Дочь: Евдокимова-Стефанова-Григорьева Евфимия Алексеевна

Мать ребёнка: Антонова Анна Филипповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.