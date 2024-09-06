Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1781 г.р.

Жена

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Дмитриев (Карпов) Матвей Никифорович

Мать: (Николаева) Мария Николаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1826 ст.

Жена: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1826 ст.

Сын: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Николай Павлович

Мать ребёнка: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1829 ст.

Сын: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович

Мать ребёнка: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1831 ст.

Сын: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Михаил Павлович

Мать ребёнка: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1834 ст.

Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева (Филиппова-Матвеев) Евфимия Павловна

Мать ребёнка: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1842 ст.

Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева (Матвеева-Филиппова) Анисья Павловна

Мать ребёнка: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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