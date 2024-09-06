Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Бракосочетание
05.02.1826 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1826 ст.
Сын: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Николай Павлович
Мать ребёнка: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
19.07.1829 ст.
Сын: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Макар Павлович
Мать ребёнка: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
24.09.1831 ст.
Сын: Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Михаил Павлович
Мать ребёнка: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
10.09.1834 ст.
Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева (Филиппова-Матвеев) Евфимия Павловна
Мать ребёнка: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
23.12.1842 ст.
Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева (Матвеева-Филиппова) Анисья Павловна
Мать ребёнка: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна
Смерть
Неизвестно