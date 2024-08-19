Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Николай Павлович

Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Николай Павлович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.11.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1826 ст.

Отец: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович

Мать: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.10.1845 ст.

Жена: Иванова (Кондратьева) Евдокия Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.03.1847 ст.

Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Евфимий Николаевич

Мать ребёнка: Иванова (Кондратьева) Евдокия Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.