Никифоров-Карпов (Матвеев-Филиппов) Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения21.11.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1826 ст.
Отец: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Павел Матвеевич-Филиппович
Бракосочетание
07.10.1845 ст.
Рождение ребёнка
22.03.1847 ст.
Сын: Филиппов-Никифоров-Карпов (Павлов) Евфимий Николаевич
Мать ребёнка: Иванова (Кондратьева) Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно