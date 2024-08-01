Константинов (Лукоянов) Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Бракосочетание
06.06.1799 ст.
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1803 ст.
Дочь: Лукоянова-Константинова (Иванова) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: (Маркелова) Анисья Маркеловна
Рождение ребёнка
28.01.1806 ст.
Дочь: Лукоянова-Константинова (Иванова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: (Маркелова) Анисья Маркеловна
Рождение ребёнка
1808 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1811 ст.
Дочь: Лукоянова-Константинова (Иванова) Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: (Маркелова) Анисья Маркеловна
Рождение ребёнка
28.03.1813 ст.
Сын: Лукоянов-Константинов (Иванов) Иван Сергеевич
Мать ребёнка: (Маркелова) Анисья Маркеловна
Рождение ребёнка
25.08.1818 ст.
Сын: Лукоянов (Иванов) Иоанн (Иван) Сергеевич
Мать ребёнка: (Маркелова) Анисья Маркеловна
Смерть
Неизвестно