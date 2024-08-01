Константинов (Лукоянов) Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов (Лукоянов) Сергей Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1753 г.р.

Жена

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Константинов Иван Лукьянович

Мать: (Симеонова) Анна Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.06.1799 ст.

Жена: (Маркелова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1803 ст.

Дочь: Лукоянова-Константинова (Иванова) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: (Маркелова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1806 ст.

Дочь: Лукоянова-Константинова (Иванова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: (Маркелова) Анисья Маркеловна

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Лукоянова-Константинова (Иванова) Феврония Сергеевна

Мать ребёнка: (Маркелова) Анисья Маркеловна

Рождение ребёнка
01.07.1811 ст.

Дочь: Лукоянова-Константинова (Иванова) Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: (Маркелова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1813 ст.

Сын: Лукоянов-Константинов (Иванов) Иван Сергеевич

Мать ребёнка: (Маркелова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1818 ст.

Сын: Лукоянов (Иванов) Иоанн (Иван) Сергеевич

Мать ребёнка: (Маркелова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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