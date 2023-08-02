Зипир Георгий Константинович
Место рождения
Дата рождения28.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Демьяновна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна
Рождение ребёнка
19.12.1907
Дочь: (Зипир) Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна
Рождение ребёнка
20.02.1909
Дочь: (Зипир) София Георгиевна
Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна
Рождение ребёнка
26.05.1911
Дочь: (Зипир) Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна
Рождение ребёнка
26.10.1912
Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна
Рождение ребёнка
25.12.1916
Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна
Смерть
Неизвестно