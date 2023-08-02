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Зипир Георгий Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

28.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1888

Отец: Зипир Константин Лазаревич

Мать: Цыбик Евфимия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Демьяновна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Зипир Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна

Рождение ребёнка
19.12.1907

Дочь: (Зипир) Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна

Рождение ребёнка
20.02.1909

Дочь: (Зипир) София Георгиевна

Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна

Рождение ребёнка
26.05.1911

Дочь: (Зипир) Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна

Рождение ребёнка
26.10.1912

Сын: Зипир Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна

Рождение ребёнка
25.12.1916

Сын: Зипир Илья Георгиевич

Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна

Смерть
Неизвестно

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