Зипир Константин Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗипир Константин Лазаревич

Зипир Константин Лазаревич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

18.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Зипир Лазарь Ильич

Мать: Зипир Соломонида Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбик Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
28.10.1888

Сын: Зипир Георгий Константинович

Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
19.10.1890

Сын: Зипир Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.02.1893

Сын: Зипир Алексей Константинович

Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
28.07.1895

Дочь: (Зипир) Кириакия Константиновна

Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
13.12.1897

Сын: Зипир Христофор Константинович

Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
26.08.1900

Сын: Зипир Иван Константинович

Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: (Зипир) Ксения Константиновна

Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: (Зипир) Пелагея Константиновна

Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: (Зипир) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
25.01.1904

Дочь: (Зипир) Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Зипир Лазарь Константинович

Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
01.12.1906

Сын: Зипир Савва Константинович

Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна

Смерть
18.12.1912

Мы используем куки для улучшения работы сайта.