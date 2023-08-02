Зипир Константин Лазаревич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти18.12.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Зипир Лазарь Ильич
Жена: Цыбик Евфимия Алексеевна
Сын: Зипир Георгий Константинович
Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна
Сын: Зипир Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна
Сын: Зипир Алексей Константинович
Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна
Дочь: (Зипир) Кириакия Константиновна
Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна
Сын: Зипир Христофор Константинович
Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна
Сын: Зипир Иван Константинович
Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна
Дочь: (Зипир) Ксения Константиновна
Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна
Дочь: (Зипир) Пелагея Константиновна
Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна
Дочь: (Зипир) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна
Дочь: (Зипир) Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна
Сын: Зипир Лазарь Константинович
Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна
Сын: Зипир Савва Константинович
Мать ребёнка: Цыбик Евфимия Алексеевна