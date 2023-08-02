Цыбик Евфимия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Зипир Георгий Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич
Сын: Зипир Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич
Сын: Зипир Алексей Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич
Дочь: (Зипир) Кириакия Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич
Сын: Зипир Христофор Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич
Сын: Зипир Иван Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич
Дочь: (Зипир) Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич
Дочь: (Зипир) Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич
Дочь: (Зипир) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич
Дочь: (Зипир) Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич
Сын: Зипир Лазарь Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич
Сын: Зипир Савва Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич