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Цыбик Евфимия Алексеевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зипир Константин Лазаревич

Рождение ребёнка
28.10.1888

Сын: Зипир Георгий Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич

Рождение ребёнка
19.10.1890

Сын: Зипир Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич

Рождение ребёнка
20.02.1893

Сын: Зипир Алексей Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич

Рождение ребёнка
28.07.1895

Дочь: (Зипир) Кириакия Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич

Рождение ребёнка
13.12.1897

Сын: Зипир Христофор Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич

Рождение ребёнка
26.08.1900

Сын: Зипир Иван Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич

Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: (Зипир) Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич

Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: (Зипир) Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич

Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: (Зипир) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич

Рождение ребёнка
25.01.1904

Дочь: (Зипир) Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич

Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Зипир Лазарь Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич

Рождение ребёнка
01.12.1906

Сын: Зипир Савва Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Лазаревич

Смерть
Неизвестно

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