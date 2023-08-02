Татьяна Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Демьяновна

Татьяна Демьяновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зипир Георгий Константинович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Зипир Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Зипир Георгий Константинович

Рождение ребёнка
19.12.1907

Дочь: (Зипир) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Зипир Георгий Константинович

Рождение ребёнка
20.02.1909

Дочь: (Зипир) София Георгиевна

Отец ребёнка: Зипир Георгий Константинович

Рождение ребёнка
26.05.1911

Дочь: (Зипир) Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Зипир Георгий Константинович

Рождение ребёнка
26.10.1912

Сын: Зипир Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Зипир Георгий Константинович

Рождение ребёнка
25.12.1916

Сын: Зипир Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Зипир Георгий Константинович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.