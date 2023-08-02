Татьяна Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Зипир Георгий Константинович
Рождение ребёнка
19.12.1907
Дочь: (Зипир) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Зипир Георгий Константинович
Рождение ребёнка
20.02.1909
Дочь: (Зипир) София Георгиевна
Отец ребёнка: Зипир Георгий Константинович
Рождение ребёнка
26.05.1911
Дочь: (Зипир) Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Зипир Георгий Константинович
Рождение ребёнка
26.10.1912
Отец ребёнка: Зипир Георгий Константинович
Рождение ребёнка
25.12.1916
Отец ребёнка: Зипир Георгий Константинович
Смерть
Неизвестно