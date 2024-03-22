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Глинка Яков Васильевич

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Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

19.05.1870

Дата смерти

10.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1870

Отец: Глинка Василий Матвеевич

Мать: Глинка София Николаевна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: Козловская Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Глинка Елена Николаевна

Бракосочетание
1898

Жена: Глинка Елена Николаевна

ЦГИА СПб Ф. 19 оп.127 д. 833 л. 240об.-241
Рождение ребёнка
27.08.1904

Дочь: Шмигельская Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Глинка Елена Николаевна

Рождение ребёнка
07.07.1906

Дочь: Пономаренко Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Глинка Елена Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1908

Сын: Глинка Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Глинка Елена Николаевна

Смерть
10.08.1950
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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