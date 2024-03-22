Глинка Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1870
Дата смерти10.08.1950
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1870
Отец: Глинка Василий Матвеевич
Мать: Глинка София Николаевна
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: Козловская Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Глинка Елена Николаевна
Бракосочетание
1898
Жена: Глинка Елена Николаевна
ЦГИА СПб Ф. 19 оп.127 д. 833 л. 240об.-241
Рождение ребёнка
27.08.1904
Дочь: Шмигельская Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Глинка Елена Николаевна
Рождение ребёнка
07.07.1906
Дочь: Пономаренко Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Глинка Елена Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1908
Мать ребёнка: Глинка Елена Николаевна
Смерть
10.08.1950
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область