Глинка (Молчанова) София Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1870
Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
После 1870
Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Глинка Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929