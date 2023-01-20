Глинка (Молчанова) София Николаевна
женский, родилась Неизвестно
умерла 1929
Супруги
Глинка Василий Матвеевич08.03.1836 г.р.
Дети
Глинка Яков Васильевич19.05.1870 г.р.
Глинка Андрей ВасильевичПосле 1870 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1870
Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
После 1870
Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Глинка Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич
Смерть
1929