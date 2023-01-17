Глинка (Молчанова) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлинка (Молчанова) София Николаевна

Глинка (Молчанова) София Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1870

Сын: Глинка Яков Васильевич

Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Глинка Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Глинка Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Глинка Иван Васильевич

Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Глинка Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глинка Василий Матвеевич

Смерть
1929
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close