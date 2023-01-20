Глинка (Молчанова) София Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Глинка (Молчанова) София Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1929

Супруги
Глинка Василий Матвеевич08.03.1836 г.р.
Дети
Глинка Яков Васильевич19.05.1870 г.р.
Глинка Андрей ВасильевичПосле 1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глинка Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
19.05.1870

Сын: Глинка Яков Васильевич

Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич

Житомир, Житомирська область

Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Глинка Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Глинка Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Глинка Иван Васильевич

Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Глинка Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Глинка Василий Матвеевич

Смерть
1929

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