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Глинка Василий Матвеевич

Место рождения

Мольково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.03.1836

Дата смерти

05.06.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1836

Отец: Глинка Матвей Дмитриевич

Мать: Глинка Прасковья Васильевна

Мольково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1870

Сын: Глинка Яков Васильевич

Мать ребёнка: Глинка София Николаевна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Глинка Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Глинка София Николаевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Глинка Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Глинка София Николаевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Глинка Иван Васильевич

Мать ребёнка: Глинка София Николаевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Глинка Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Глинка София Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глинка София Николаевна

Смерть
05.06.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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