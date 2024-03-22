Глинка Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1836
Дата смерти05.06.1902
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1836
Рождение ребёнка
19.05.1870
Мать ребёнка: Глинка София Николаевна
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
После 1870
Мать ребёнка: Глинка София Николаевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Глинка Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Глинка София Николаевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Глинка София Николаевна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Глинка София Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глинка София Николаевна
Смерть
05.06.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург