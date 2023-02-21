Глинка Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Глинка Василий Матвеевич
Мать: Глинка София Николаевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Глинка Надежда Петровна
Мать ребёнка: Глинка Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
05.09.1901
Дочь: Глинка Мария Петровна
Мать ребёнка: Глинка Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глинка Любовь Николаевна
Смерть
1942