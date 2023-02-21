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Глинка Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Глинка Василий Матвеевич

Мать: Глинка София Николаевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Глинка Надежда Петровна

Мать ребёнка: Глинка Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
05.09.1901

Дочь: Глинка Мария Петровна

Мать ребёнка: Глинка Любовь Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глинка Любовь Николаевна

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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