Глинка (Казачок) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Глинка Надежда Петровна
Отец ребёнка: Глинка Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1901
Дочь: Глинка Мария Петровна
Отец ребёнка: Глинка Пётр Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961