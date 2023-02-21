Глинка (Казачок) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинка (Казачок) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Глинка Надежда Петровна

Отец ребёнка: Глинка Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1901

Дочь: Глинка Мария Петровна

Отец ребёнка: Глинка Пётр Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глинка Пётр Васильевич

Смерть
1961
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