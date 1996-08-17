Глинка (Петрова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1873
Дата смерти22.10.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: Козловская Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Глинка Яков Васильевич
Бракосочетание
1898
ЦГИА СПб Ф. 19 оп.127 д. 833 л. 240об.-241
Рождение ребёнка
27.08.1904
Дочь: Шмигельская Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Глинка Яков Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1906
Дочь: Пономаренко Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Глинка Яков Васильевич
Рождение ребёнка
17.07.1908
Отец ребёнка: Глинка Яков Васильевич
Смерть
22.10.1966