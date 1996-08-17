Глинка (Петрова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинка (Петрова) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1873

Дата смерти

22.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: Козловская Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Глинка Яков Васильевич

Бракосочетание
1898

Муж: Глинка Яков Васильевич

ЦГИА СПб Ф. 19 оп.127 д. 833 л. 240об.-241
Рождение ребёнка
27.08.1904

Дочь: Шмигельская Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Глинка Яков Васильевич

Рождение ребёнка
07.07.1906

Дочь: Пономаренко Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Глинка Яков Васильевич

Рождение ребёнка
17.07.1908

Сын: Глинка Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Глинка Яков Васильевич

Смерть
22.10.1966
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