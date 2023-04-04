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Медведик Исаак

Место рождения

Тишковка, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адас (Медведик) Сура (Сара)

Мать ребёнка: Медведик Рива Лея

Новоархангельск, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведик Калман Кола

Мать ребёнка: Медведик Рива Лея

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Медведик) Эстер

Мать ребёнка: Медведик Рива Лея

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазур (Медведик) Мария Муха

Мать ребёнка: Медведик Рива Лея

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Перлова (Медведик) Туба Таня

Мать ребёнка: Медведик Рива Лея

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Медведик Леон (Лев Лейб)

Мать ребёнка: Медведик Рива Лея

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ероветская (Медведик) Клара

Мать ребёнка: Медведик Рива Лея

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.02.1908

Дочь: Розенфильд (Медведик) Ева Хава

Мать ребёнка: Медведик Рива Лея

Тишковка, Кіровоградська область
Смерть
1919
Тишковка, Кіровоградська область

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