Медведик Исаак
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адас (Медведик) Сура (Сара)
Мать ребёнка: Медведик Рива Лея
Новоархангельск, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведик Калман Кола
Мать ребёнка: Медведик Рива Лея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Медведик) Эстер
Мать ребёнка: Медведик Рива Лея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазур (Медведик) Мария Муха
Мать ребёнка: Медведик Рива Лея
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Перлова (Медведик) Туба Таня
Мать ребёнка: Медведик Рива Лея
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Медведик Рива Лея
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ероветская (Медведик) Клара
Мать ребёнка: Медведик Рива Лея
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.02.1908
Дочь: Розенфильд (Медведик) Ева Хава
Мать ребёнка: Медведик Рива Лея
Смерть
1919