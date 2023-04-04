Адас (Медведик) Сура (Сара) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адас (Медведик) Сура (Сара)

Место рождения

Новоархангельск, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведик Исаак

Мать: Медведик Рива Лея

Новоархангельск, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

Рождение ребёнка
03.08.1915

Сын: Адас Захар (Зюня)

Отец ребёнка: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
26.09.1918

Дочь: Шерман (Адас) Клара

Отец ребёнка: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

Тишковка, Кіровоградська область
Смерть
1921
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Адас) Рая

Отец ребёнка: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

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