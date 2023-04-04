Адас (Медведик) Сура (Сара)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведик Исаак
Мать: Медведик Рива Лея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1915
Сын: Адас Захар (Зюня)
Отец ребёнка: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)
Рождение ребёнка
26.09.1918
Дочь: Шерман (Адас) Клара
Отец ребёнка: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)
Смерть
1921
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Адас) Рая
Отец ребёнка: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)