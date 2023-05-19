Медведик Рива Лея
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Перлова Туба Таня
Отец ребёнка: Медведик Исаак
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Медведик Исаак
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ероветская Клара
Отец ребёнка: Медведик Исаак
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.02.1908
Дочь: Розенфильд Ева Хава
Отец ребёнка: Медведик Исаак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адас Сура (Сара)
Отец ребёнка: Медведик Исаак
Новоархангельск, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведик Калман Кола
Отец ребёнка: Медведик Исаак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эстер
Отец ребёнка: Медведик Исаак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазур Мария Муха
Отец ребёнка: Медведик Исаак
Смерть
1941
Причина смерти: במלחמה
Похороны
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым