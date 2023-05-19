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Медведик Рива Лея

Место рождения

Тишковка, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Перлова Туба Таня

Отец ребёнка: Медведик Исаак

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Медведик Леон (Лев Лейб)

Отец ребёнка: Медведик Исаак

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ероветская Клара

Отец ребёнка: Медведик Исаак

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.02.1908

Дочь: Розенфильд Ева Хава

Отец ребёнка: Медведик Исаак

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адас Сура (Сара)

Отец ребёнка: Медведик Исаак

Новоархангельск, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведик Калман Кола

Отец ребёнка: Медведик Исаак

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эстер

Отец ребёнка: Медведик Исаак

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазур Мария Муха

Отец ребёнка: Медведик Исаак

Смерть
1941
Причина смерти: במלחמה
Похороны
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
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