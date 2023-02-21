Кудымов Николай Федорович
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кудымов Федор
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Кудымова Парасковья Алексеевна
Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
До 1908
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кудымов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Кудымова Парасковья Алексеевна
деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния, РСФСР. Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердлов... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1921
Мать ребёнка: Кудымова Парасковья Алексеевна
деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР. На основании Решения Свердловского облисполкома №1099 от 30.12.1976 г. деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурски... Показать все
Смерть
Неизвестно
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область