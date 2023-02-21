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Кудымов Николай Федорович

Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудымов Федор

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кудымов Егор Николаевич

Мать ребёнка: Кудымова Парасковья Алексеевна

Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
До 1908

Жена: Кудымова Парасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кудымов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Кудымова Парасковья Алексеевна

Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния
деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния, РСФСР. Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердлов... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1921

Сын: Кудымов Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Кудымова Парасковья Алексеевна

Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния
деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР. На основании Решения Свердловского облисполкома №1099 от 30.12.1976 г. деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурски... Показать все
Смерть
Неизвестно
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
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