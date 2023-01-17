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Кудымов Егор Николаевич

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Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кудымов Николай Федорович

Мать: Кудымова Парасковья Алексеевна

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1926

Сын: Кудымов Владимир Егорович

Мать ребёнка: Кудымова Евдокия Степановна

деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
До ?.02.1926

Жена: Кудымова Евдокия Степановна

Призыв на военную службу
18.08.1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван Ново-Лялинским РВК Свердловской области.
Пропал без вести (военное)
1942
Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга Памяти. Свердловская область", Том 5, стр. 133 (Город Верхотурье. Верхотурский район).
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