Кудымов Андрей Николаевич
Место рождениядеревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния, РСФСР
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния, РСФСР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Призыв на военную службу
?.10.1939
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван Ново-Лялинским РВК Свердловской области в войска НКВД
Военная служба
15.05.1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Последнее письмо пришло от 15 мая 1941 года из города Смоленска. Служил стрелком в 136-м отдельном конвойном батальоне КВ НКВД СССР.
Военная служба
С ?.06.1941 по ?.10.1941
Западный фронт (июнь - октябрь 1941 г.)
С началом Великой Отечественной войны 136-м отдельный конвойный батальон КВ НКВД СССР был переформирован в 252-й конвойный полк войск НКВД СССР. В июне-октябре 1941 года полк выполнял задачи по охране... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Брянск, город Брянск, Брянская область
В октябре 1941 года согласно донесения о безвозвратных потерях личного состава 252-го конвойного полка войск НКВД СССР красноармеец Кудымов А.Н., в составе подразделения выполняя оперативно-боевые дей... Показать все
Смерть
Неизвестно
Увековечен: - в "Книга памяти. Свердловская область" (дважды): Том 5, стр. 132 (Город Верхотурье. Верхотурский район) и Том 16, стр. 299 (Город Новая Ляля. Новолялинский район); - в "Книга памяти погр... Показать все