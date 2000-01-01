Кудымова (Механошина) Парасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымова (Механошина) Парасковья Алексеевна

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Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
До 1908

Муж: Кудымов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кудымов Егор Николаевич

Отец ребёнка: Кудымов Николай Федорович

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кудымов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Кудымов Николай Федорович

деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния, РСФСР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Рождение ребёнка
18.03.1921

Сын: Кудымов Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Кудымов Николай Федорович

деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Смерть
Неизвестно
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