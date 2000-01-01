Кудымова (Механошина) Парасковья Алексеевна
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
До 1908
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Кудымов Николай Федорович
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кудымов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Кудымов Николай Федорович
деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния, РСФСР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Рождение ребёнка
18.03.1921
Отец ребёнка: Кудымов Николай Федорович
деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Смерть
Неизвестно