Кудымов Ефим Николаевич
Место рождениядеревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР
Дата рождения18.03.1921
Дата смерти27.03.1985
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1921
деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР
На основании Решения Свердловского облисполкома №1099 от 30.12.1976 г. деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район исключена из учетных данных как населенный пункт, прекративший с... Показать все
Работа или профессия
С ?.01.1937 по ?.10.1940
Верхотурский район, РСФСР, СССР
Работал в лесохимической артели "Труженик".
Призыв на военную службу
?.10.1940
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван в ряды Красной Армии Ново-Лялинским РВК Свердловской области.
Военная служба
03.11.1940
Принял присягу в составе 5-го отдельного батальона бронедрезин.
Военная служба
С 1941 по 1945
Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Служил на Дальнем Востоке в 5-м отдельном батальоне бронедрезин 2-я Краснознаменная армия Дальневосточный фронт. Место дислокации – станция Бурея Амурская область.
Вступление в партию
1944
Принят в члены ВКП(б)/ КПСС
Военная служба
С 12.08.1945 по 03.09.1945
Северо-восточная часть Маньчжурии (историческая область на северо-востоке современного Китая)
В должности командира пулеметного отделения 5-го отдельного батальона бронедрезин 2-я Краснознаменная армия Дальневосточный фронт участвовал в боевых действиях во время Сунгарийской наступательной опе... Показать все
Военная служба
С ?.01.1946 по ?.05.1946
Проходил службу в воинском звании младшего сержанта в должности командира зенитного отделения 222-го танкового полка 111-я танковая дивизия, Забайкальско-Амурский военный округ (Дальний Восток).
Военная награда
26.04.1946
За участие в боевых действиях против японских милитаристов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30.09.1945 г. награжден медалью «За победу над Японией».
Демобилизация
?.05.1946
Демобилизован в мае 1946 года (основание - Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20.03.1946 "О демобилизации третьей очереди личного состава сухопутных войск и военно-воздушных сил").
Работа или профессия
С ?.06.1946 по ?.04.1947
Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
Работал в лесохимической артели "Труженик".
Бракосочетание
08.07.1946
Красногорское, Верхотурский, Свердловская область
Место жительства
?.04.1947
Работа или профессия
С 1947 по 1961
Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
Работал в колхозе "Имени Чапаева"
Рождение ребёнка
11.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудымова Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
09.07.1960
Мать ребёнка: Кудымова Матрена Егоровна
Работа или профессия
С 01.03.1961 по 19.03.1981
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Работал в совхозе «Красногорский».
Награда
1970
Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне награжден знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».
Награда
22.02.1976
Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.04.1975 награжден юбилейной медалью "Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
11.03.1985
Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Пр... Показать все
Смерть
27.03.1985