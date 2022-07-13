Битейкин Никонор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парамонова (Битейкина) Акулина Никаноровна
Мать ребёнка: Битейкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Битейкин Филипп Никанорович
Мать ребёнка: Битейкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Битейкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Битейкина Анна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Илюшина (Битейкина) Федосия Никоноровна
Мать ребёнка: Битейкина Анна
Смерть
Неизвестно