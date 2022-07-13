Битейкин Никонор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБитейкин Никонор

Битейкин Никонор

Место рождения

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парамонова (Битейкина) Акулина Никаноровна

Мать ребёнка: Битейкина Анна

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Битейкин Филипп Никанорович

Мать ребёнка: Битейкина Анна

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Битейкина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Битейкина Анна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Илюшина (Битейкина) Федосия Никоноровна

Мать ребёнка: Битейкина Анна

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.