Парамонова (Битейкина) Акулина Никаноровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Битейкин Никонор
Мать: Битейкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Парамонов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Парамонов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Семен Васильевич
Отец ребёнка: Парамонов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпунина Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Парамонов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парамонов Василий
Смерть
Неизвестно