Парамонова (Битейкина) Акулина Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Битейкина) Акулина Никаноровна

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Место рождения

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Битейкин Никонор

Мать: Битейкина Анна

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Парамонов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Парамонов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Парамонов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпунина Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Парамонов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Василий

Смерть
Неизвестно
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