Битейкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Битейкина Анна

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Место рождения

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Илюшина Федосия Никоноровна

Отец ребёнка: Битейкин Никонор

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парамонова Акулина Никаноровна

Отец ребёнка: Битейкин Никонор

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Битейкин Филипп Никанорович

Отец ребёнка: Битейкин Никонор

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Битейкин Никонор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Битейкин Никонор

Смерть
Неизвестно
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