Битейкина Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Илюшина Федосия Никоноровна
Отец ребёнка: Битейкин Никонор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парамонова Акулина Никаноровна
Отец ребёнка: Битейкин Никонор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Битейкин Филипп Никанорович
Отец ребёнка: Битейкин Никонор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Битейкин Никонор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Битейкин Никонор
Смерть
Неизвестно